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Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Roland Garros

Спорт
1 июня, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Россиянка, "посеянная" под 16-м номером, уступила представительнице Парагвая Веронике Сепеде Роиг

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Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© EPA/MIGUEL SIERRA

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Roland Garros (призовой фонд - более ˆ36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

В матче второго круга Павлюченкова, "посеянная" под 16-м номером, уступила Веронике Сепеде Роиг из Парагвая со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.

В следующем раунде Сепеде Роиг встретится с представительницей Колумбии Марианой Дуке-Мариньо.

Roland Garros завершится 11 июня.

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