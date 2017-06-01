Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Roland Garros

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Roland Garros (призовой фонд - более ˆ36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
В матче второго круга Павлюченкова, "посеянная" под 16-м номером, уступила Веронике Сепеде Роиг из Парагвая со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.
В следующем раунде Сепеде Роиг встретится с представительницей Колумбии Марианой Дуке-Мариньо.
Roland Garros завершится 11 июня.