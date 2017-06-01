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Более 800 студентов выполнили нормативы ГТО в Москве в Международный день защиты детей

Спорт
1 июня, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Специальная мобильная площадка была установлена на базе Московского государственного строительного университета

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спортивно-патриотический праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей, состоялся в четверг на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Участие в мероприятии приняли более 800 студентов, которые выполнили нормы ГТО на специальной мобильной площадке.

"Международный день защиты детей - это важный праздник, который привлекает внимание к вопросам защиты прав и интересов ребенка, и здоровье - одна из главнейших их составляющих. Выполняя нормативы ГТО, мы своим примером хотим показать, что активный образ жизни и занятия спортом - это то, к чему стоит стремиться с самого детства", - прокомментировали организаторы праздника.

"Сегодня попробовать выполнить нормативы мог любой желающий. Участникам были доступны семь нормативов: подтягивание, рывок гири, прыжок в длину с места, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине и наклон вперед на гимнастической скамье", - рассказали организаторы.

Также для участников спортивно-патриотического конвента были организованы показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу и воркауту, концертная программа и интерактивные площадки, среди которых скалодром, аттракцион "Сумо" и современные турники для воркаута.

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