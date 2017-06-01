Россиянин Шибаев вышел в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Шибаев обыграл немца Рикардо Вальтера в матче 1/32 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу россиянина. Следующий матч Шибаев проведет 2 июня.

Ранее Шибаев в паре с Кириллом Скачковым вышел в 1/4 финала турнира в парном разряде.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.