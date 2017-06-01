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Россиянин Шибаев вышел в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису

Спорт
1 июня, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

В матче 1/32 финала россиянин обыграл немца Рикардо Вальтера

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Шибаев обыграл немца Рикардо Вальтера в матче 1/32 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу россиянина. Следующий матч Шибаев проведет 2 июня.

Ранее Шибаев в паре с Кириллом Скачковым вышел в 1/4 финала турнира в парном разряде.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.

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