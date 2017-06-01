Черчесов: болельщики должны стать 12-м игроком сборной России на Кубке конфедераций

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу обладает хорошими игроками, но большое значение на Кубке конфедераций будут иметь болельщики, которые должны стать 12-м игроком команды. О подготовке сборной и ожиданиях от предстоящего турнира рассказал журналистам главный тренер Станислав Черчесов.

Сборная продолжает подготовку к турниру в Австрии.

В среду нападающий Артем Дзюба заявил, что с ним "можно пойти на войну". На вопрос, считает ли Черчесов, что предстоящий турнир станет войной, специалист ответил: "Нет, такого ощущения нет, турнир называется Кубок конфедераций, и в нем участвуют победители своих континентов. Является ли Дзюба лидером? Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются".

"У нас есть футболисты, которые уже побывали на больших турнирах. Есть Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Денис Глушаков, можно назвать Федора Смолова, Артема Дзюбу. Ну и ждем болельщиков, которые должны быть нашим 12-м игроком", - добавил он.

Черчесов рассказал, что главным вызовом для него как для главного тренера сборной стала смена поколений.

"Понятно, что чемпионат Европы 2016 года нам не удался. Мы столкнулись с тем, что настало время перемен, но это перемены естественные, они происходят не потому, что кто-то написал, например, петицию о роспуске сборной. Причем петиция - это не плохо, значит, народу небезразлично", - сказал он.

В Австрии больше времени на общение с командой

Специалист рассказал, чем отличается нынешний сбор национальной команды от предыдущих.

"Во-первых, по времени - если раньше до первой игры на сборе было три дня, то сейчас уже в четыре раза больше, соответственно и процесс подготовки меняется. Сейчас больше времени пообщаться с ребятами. Плюс выбор места - мы одни, пять минут до тренировки, пять - обратно. Плюс погода, работа в условиях нижнего среднегорья, отличные поля, дружелюбная гостиница, а раньше была бы одна тренировка, по 45 минут на дорогу туда и обратно, а ведь за это время можно уже восстановиться", - сказал Черчесов.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).