Волейболисты сборной России стартуют в очередном сезоне Мировой лиги

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Волейболисты сборной России матчем с командой Аргентины начинают в пятницу очередной сезон Мировой лиги. В новом сезоне выступят 36 команд, в сильнейшем первом дивизионе сыграют 12 сборных. Участники группы А на предварительной стадии проведут три тура и по итогам девяти матчей определят участников финального турнира. Только пять команд выйдут в плей-офф.

В первом туре в Казани подопечные Сергея Шляпникова сыграют со сборными Аргентины (2 июня), Франции (3 июня) и Болгарии (4 июня). Второй тур российские волейболисты проведут во французском По, 9 июня сыграв с командой хозяев, 10 июня - против команды США, 11 июня - сборной Италии. Наконец, еще три матча состоятся в польском Сподеке - 15 июня против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.

Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильском городе Куритиба с участием шести лучших команд, включая сборную Бразилии. В заявку сборной России на Мировую лигу вошло 18 волейболистов. Это связующие Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев, диагональные Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов, центральные блокирующие Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, доигровщики Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка, либеро Валентин Кротков, Артем Зеленков и Роман Мартынюк.

Во втором дивизионе Мировой лиги также выступят 12 сборных, из которой только три сборные получат право выхода в стыковые матчи. В этот блок попали национальные команды Южной Кореи, Чехии, Словении, Финляндии, Словакии, Португалии, Японии, Австралии, Турции, Голландии, Египта и Китая. Наконец, в 3-м дивизионе сыграют команды Австрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Казахстана, Катара, Мексики, Тайваня, Туниса, Эстонии и Черногории, из этого блока в стыковые матчи выйдут только три сборные.

Мировая лига проводится ФИВБ с 1990 года, за 26 лет количество участников с восьми увеличилось почти в пять раз. Сборные Катара, Словении и Тайваня дебютируют в этом соревновании, тогда как команды Бразилии и Италии сыграют в 27-й раз. Эти команды чаще других (девять и восемь раз соответственно) побеждали в Мировой лиге. В 2002, 2011 и 2013 гг главный приз доставался российским волейболистам.

В 2016 году Мировую лигу впервые выиграла команда Сербии, в финале в польской Варшаве победив сборную Бразилии со счетом 3-0. Третье место досталось команде Франции.