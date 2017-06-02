Футболистки "Лиона" стали победительницами Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Лион" в серии пенальти победил "Пари Сен-Жерменом" в финальном матче женской Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Основное и дополнительное время матча завершились безголевой ничьей. Футболистки "Лиона" победили в серии послематчевых пенальти со счетом 7:6.

Для "Лиона" этот финал стал шестым в истории турнира, который проводится с 2001 года, по этому показателю команда сравнялась с немецким "Франкфуртом". Французский клуб также делит первое место с немецкой командой и по количеству побед - по четыре. Для ПСЖ этот финал Лиги чемпионов стал вторым, команда ни разу не побеждала в турнире.

Из российских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов принимали участие пермская "Звезда-2005" и подмосковная "Россиянка". "Звезда" выбыла из турнира на стадии 1/16 финала, уступив английскому "Манчестер Сити" (0:2, 0:4). "Россиянка" проиграла немецкой "Баварии" в 1/8 финала (0:4, 0:4).

Женская Лига чемпионов была утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2001 году, но до 2009 года турнир назывался женский Кубок УЕФА. Лучшим достижением российских женских команд является выход в финал "Звезды" в сезоне-2008/09. Пермский клуб в двухматчевом финале уступил немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1).