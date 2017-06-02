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Хоккеист ЦСКА Мамин подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 2 июня, 1:31
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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщается на сайте "Флориды".
Также "Флорида" заключила соглашение с финским нападающим Хенриком Хаапалой.
"Мы очень рады сообщить, что подписали соглашения с двумя талантливыми и перспективными молодыми игроками Хенриком и Максимом. Оба хоккеиста ранее выступали в элитных лигах своих стран и хорошо проявили себя. Хенрик - разносторонний плеймейкер, Максим действует в силовой манере на обоих концах площадки, что поможет нам выигрывать матчи. Мы дадим им шанс завоевать место в составе в следующем сезоне", - сказал генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон.
В минувшем сезоне Мамин провел за ЦСКА 51 матч в Континентальной хоккейной лиге и набрал 28 очков (14 шайб + 14 передач). Мамин, которому в январе исполнилось 22 года, выступал за ЦСКА с 2014 года. По итогам сезона-2014/15 в Континентальной хоккейной лиге Мамин был признан лучшим новичком. В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Был выбран "Флоридой" под общим 175-м номером на драфте новичков 2016 года.