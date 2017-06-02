Сампаоли официально назначен главным тренером сборной Аргентины по футболу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли официально представлен в качестве нового наставника сборной Аргентины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (АФА).

Соглашение 57-летнего Сампаоли и АФА рассчитано на пять лет. В тренерский штаб Сампаоли войдет чемпион мира 1986 года Хорхе Бурручага.

"Хочу надеяться, что команда, которую удастся создать, принесет аргентинским болельщикам радость, в которой они так нуждаются. Я хочу создать крепкий коллектив. Я сам являюсь болельщиком сборной и сделаю все необходимое для роста команды. Нам нужно найти свою индивидуальность, а также проанализировать ближайший резерв национальной сборной", - сказал Сампаоли.

В чемпионате Испании сезона-2016/17 "Севилья" заняла четвертое место, набрав 72 очка в 38 матчах. В 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.

В начале апреля в отставку был отправлен предыдущий наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса, под руководством которого команда провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью.

Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров. Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.