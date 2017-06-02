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Чех Гика стал третьим игроком в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"

Спорт
2 июня, 3:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В составе сборной Чехии 24-летний форвард принимал участие в чемпионате мира 2017 года, где сыграл четыре матча, но не отметился результативными действиями

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" подписал контракт с чешским нападающим Томашем Гикой, который стал третьим игроком в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба "Вегаса".

24-летний чешский хоккеист подписал двустороний контракт новичка в ранге свободного агента, длительность соглашения не сообщается. Прошлый сезон Гика провел в составе клуба "Млада Болеслав" в чешской Экстралиге, за который сыграл 48 матчей и набрал 38 очков (17 шайб + 21 передача). Гика был выбран клубом НХЛ "Лос-Анджелес" под 171-м номером на драфте новичков 2012 года, затем выступал в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), но не сумел пробиться в НХЛ.

В составе сборной Чехии игрок принимал участие в чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже, где сыграл четыре матча, но не отметился результативными действиями.

Ранее клуб подписал контракты с 30-летним российским нападающим Вадимом Шипачевым и 21-летним канадским форвардом Ридом Дюком.

Совет директоров НХЛ 22 июня 2016 года утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Лига получит вступительный взнос в размере $500 млн от владельца новой команды миллиардера Билла Фоули. Эти деньги будут распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. С 2017 года "Лас-Вегас" будет принимать участие в драфте новичков НХЛ, в первом раунде драфта-2017 команда гарантированно будет выбирать под шестым номером или раньше. Свои матчи клуб из Лас-Вегаса будет проводить на арене Т-Mobile, которая во время хоккейных игр вмещает 17 500 зрителей.

Для создания новой команды летом 2017 года будет проведен драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут "защитить" по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня.

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