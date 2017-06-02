"Чита" не будет участвовать в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 из-за финансовых проблем

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МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Чита" не будет участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 из-за отсутствия необходимой финансовой поддержки. Об этом ТАСС сообщил и. о. генерального директора клуба Алексей Тихоньких.
"Чита" заняла первое место в зоне "Восток" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2016/17 и заслужила право выступать в ФНЛ.
"К большому сожалению, в первенстве ФНЛ мы участвовать не будем. Это связано с финансовой ситуацией, нам не удалось найти инвестора, который взял бы клуб на содержание. Для участия в ФНЛ нам нужно было порядка 170 миллионов рублей, для нашего края это очень большие деньги", - сказал Тихоньких.
"Я не могу уверенно сказать, что мы будем участвовать в чемпионате ПФЛ следующего сезона. Сейчас мы делаем все для того, чтобы сохранить клуб, сохранить команду. Терять единственный профессиональный футбольный клуб в Забайкалье нам бы не хотелось", - отметил собеседник ТАСС.
"Раньше зона "Восток" была одной из самых сильных во втором дивизионе. В ней участвовало по 16-20 команд. Нам остается надеяться на лучшее. На данный момент моя задача - предпринять все силы, чтобы сохранить команду в таком виде, чтобы на нее ходили болельщики, а также детскую школу", - сказал Тихоньких.
В связи с тем, что "Чита" отказалась от участия в первенстве ФНЛ, ее место, согласно регламенту лиги, может занять владивостокский "Луч-Энергия". В чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 он финишировал на 16-м месте. Как ранее сообщил ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов, окончательный состав участников чемпионата лиги следующего сезона будет утвержден 9 июня.