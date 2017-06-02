Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по академической гребле 2020 года

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МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) подаст в Международную федерацию гребли заявку на проведение чемпионата Европы по академической гребле в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.
"Мы получили информацию от международной федерации, что ближайшее вакантное соревнование - чемпионат Европы 2020 года. Обязательно подадим заявку, только надо решить, какой регион это будет - Казань или Москва. Мы этот вопрос еще раз обсудим с региональными властями и попытаемся согласовать заявку с международной федерацией. Я на всероссийских соревнованиях в Казани разговаривал с министром спорта Татарстана и руководством гребного канала Казани - они обеими руками за проведение международного соревнования", - сказал Свирин.
"В Москве сейчас проговорю этот вопрос, - продолжил глава федерации. - Выясню у белорусов, как они шли к проведению, потому что у них в следующем году будет проходить первенство Европы до 23 лет. Еще раз обговорим с международной федерацией и будем пытаться получить соревнования 2020 года, это привлечет сюда команды топ- уровня, которые помогут в борьбе за зрителя и популяризацию вида спорта".
В этом году чемпионат Европы по академической гребле прошел в Чехии. В 2018 году европейское первенство примет шотландский Глазго, а в 2019-м - швейцарский Люцерн.