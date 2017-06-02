Организаторы Roland Garros установят статую Надаля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение установить статую испанца Рафаэля Надаля. Об этом заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли в эфире телеканала Eurosport.

Nadal ? "C'est un monstre, quoi qu'il arrive il aura sa statue à Roland-Garros, il faut l'immortaliser." @bgiudicelli dans #AvantageLeconte pic.twitter.com/6ZCbQytd7S — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 31 мая 2017 г.

"Надаль - это настоящий "монстр" вне зависимости от того, что произойдет дальше, - сказал Гьюдичелли. - На Roland Garros появится его статуя. Достижения Рафы должны быть увековечены". О том, где именно будет установлена статуя, не сообщается.

Испанец девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является рекордом по количеству побед в одном турнире Большого шлема за всю историю. Из 76 матчей на Roland Garros испанец проиграл только два. В третьем круге нынешнего турнира 30-летний Надаль встретится с грузином Николозом Басилашвили.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.