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Организаторы Roland Garros установят статую Надаля

Спорт
2 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Испанец девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является рекордом по количеству побед в одном турнире Большого шлема за всю историю

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

©  EPA/IAN LANGSDON, архив

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение установить статую испанца Рафаэля Надаля. Об этом заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли в эфире телеканала Eurosport.

"Надаль - это настоящий "монстр" вне зависимости от того, что произойдет дальше, - сказал Гьюдичелли. - На Roland Garros появится его статуя. Достижения Рафы должны быть увековечены". О том, где именно будет установлена статуя, не сообщается.

Испанец девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является рекордом по количеству побед в одном турнире Большого шлема за всю историю. Из 76 матчей на Roland Garros испанец проиграл только два. В третьем круге нынешнего турнира 30-летний Надаль встретится с грузином Николозом Басилашвили.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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