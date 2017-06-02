Организаторы Roland Garros установят статую Надаля

Глава кузбасского города Тайга подозревается в сокрытии данных о марганце в питьевой водеСибирь 2 июня, 11:46
Шубенков получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 2 июня, 11:40
Собянин: московский бизнес крепко стоит на ногах и устоит в любых кризисахЭкономика и бизнес 2 июня, 11:38
ТАСС выступит генеральным информационным партнером "Русских сезонов" в ЯпонииНовости агентства 2 июня, 11:37
Европарламент принял определение антисемитизмаМеждународная панорама 2 июня, 11:33
Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в ТретьяковкеКультура 2 июня, 11:33
Шувалов считает, что Путин "заболел" цифровой экономикойЭкономика и бизнес 2 июня, 11:20
Президент банка "Югра": доступное финансирование - ключевой инструмент для развития МСБНовости партнеров 2 июня, 11:07
ЦБ будет разрабатывать национальную криптовалютуЭкономика и бизнес 2 июня, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение установить статую испанца Рафаэля Надаля. Об этом заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли в эфире телеканала Eurosport.
Nadal ? "C'est un monstre, quoi qu'il arrive il aura sa statue à Roland-Garros, il faut l'immortaliser." @bgiudicelli dans #AvantageLeconte pic.twitter.com/6ZCbQytd7S— Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 31 мая 2017 г.
"Надаль - это настоящий "монстр" вне зависимости от того, что произойдет дальше, - сказал Гьюдичелли. - На Roland Garros появится его статуя. Достижения Рафы должны быть увековечены". О том, где именно будет установлена статуя, не сообщается.
Испанец девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является рекордом по количеству побед в одном турнире Большого шлема за всю историю. Из 76 матчей на Roland Garros испанец проиграл только два. В третьем круге нынешнего турнира 30-летний Надаль встретится с грузином Николозом Басилашвили.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.