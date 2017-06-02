Стадионы Кубка конфедераций перешли в управление оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, которые примут матчи Кубка конфедераций, перешли в управление Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018". Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Да, на всех стадионах (Кубка конфедераций) уже работает режим чемпионата мира, ФИФА и оргкомитет приступают к работе. Все идет последовательно, есть четкие графики - например, волонтеры уже на стадионах, а телевизионщики зайдут туда 8 июня. На каждом стадионе начинают работать операционные штабы, а вход на территорию арен осуществляется только по аккредитациям", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве ("Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион "Санкт-Петербург"), Казани ("Казань-Арена") и Сочи ("Фишт").

О стадионах Кубка конфедераций

Стадион "Открытие-Арена" (в период Кубка конфедераций и чемпионата мира он будет называться "Спартак"), вмещающий 45 тысяч зрителей, открылся в 2014 году и является домашней ареной московского "Спартака". Стадион "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет 68 тысяч зрителей, был открыт 22 апреля этого года матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Стадион "Фишт", способный вместить 45 тысяч зрителей, принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, первый футбольный матч на нем состоялся в марте 2017 года после того, как была завершена реконструкция арены. Стадион "Казань-Арена", вмещающий 45 тысяч зрителей, был построен в 2013 году.