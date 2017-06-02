Допинг-инспекторов не пустили на турнир в Штутгарте, в котором участвовала Шарапова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международная федерация тенниса отказала инспекторам Национального антидопингового агентства (NADА) Германии в предоставлении возможности сбора допинг-проб участниц турнира в Штутгарте, среди которых была россиянка Мария Шарапова. Об этом сообщает немецкое издание Sddeutsche Zeitung.

Согласно международному стандарту тестирования, NADA должно подать заявку на предоставление возможности сбора проб участников международного турнира за 35 дней до соревнований. Как отмечается, NADA Германии не выполнило это условие, подав заявку позднее.

Турнир в Штутгарте, прошедший 25-30 апреля, стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В первых трех раундах россиянка обыграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт. В полуфинале она проиграла француженке Кристине Младенович.