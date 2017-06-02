Мутко: работы по подготовке поля на стадионе в Петербурге должны завершиться до 12 июня

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Работы по подготовке поля стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") к Кубку конфедераций по футболу должны завершиться до 12 июня. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В пятницу арены Кубка конфедераций в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи были переданы в управление Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитету "Россия-2018".

Мутко в пятницу ознакомился с подготовкой к турниру стадиона "Санкт-Петербург". "Я провел там достаточно много времени, осмотрел весь стадион, после чего у нас с коллегами был продолжительный разговор. В целом арена готова, но есть особенности - так, сейчас идет прошивка поля. Оно уложено, его качество устроило специалистов ФИФА, но еще нужно сделать прошивку. Работы должны быть завершены до 12 июня", - сказал Мутко.

Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе.

Арена примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.