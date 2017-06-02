Шубенков получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

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МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил шенгенскую визу и сможет принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 8 июня в Риме. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Павел Воронков.
Из-за проблем с визой спортсмен не смог выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Ее выдали позднее ожидаемого, поэтому россиянин не успел вылететь в США.
"Сейчас уже можно сказать, что все в порядке, - рассказал Воронков. - Виза у Сергея на руках, а значит он может спокойно лететь в Рим".
В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила Шубенкову выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.