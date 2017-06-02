Новокузнецкий "Металлург" начал подачу документов для участия в ВХЛ

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МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новокузнецкий "Металлург" начал процесс подачи документов, чтобы выступить в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить "Металлург" и хорватский "Медвешчак". После исключения из КХЛ "Металлург" изъявил желание принять участие в чемпионате ВХЛ.
"В настоящее время Федерация хоккея России (ФХР) продолжает прием заявок от клубов на участие в чемпионате ВХЛ. Хоккейный клуб "Металлург" из Новокузнецка начал процесс подачи документов в соответствии с регламентом чемпионата ВХЛ. После предоставления всех необходимых документов, ФХР рассмотрит вопрос о принятии новокузнецкого клуба в состав участников чемпионата ВХЛ на сезон-2017/18", - говорится в сообщении.
С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в КХЛ, за девять сезонов "Металлург" ни разу не выходил в плей-офф.