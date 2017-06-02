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Канделаки: трансляции Кубка конфедераций будут разделены между "Матч ТВ" и Первым каналом

Спорт
2 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Генеральный продюсер "Матч ТВ" рассказала, что канал заранее готовился к полномасштабному показу всего объема матчей турнира

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Тина Канделаки

Тина Канделаки

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу в России будут транслироваться на Первом канале и "Матч ТВ", договоренности с Международной федерацией футбола (ФИФА) достигнуты. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

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"Подтверждаем достижение согласия с ФИФА по покупке медиаправ на показ Кубка конфедераций ФИФА на территории России. Контракт предусматривает разделение трансляций Кубка конфедераций между "Матч ТВ" и Первым каналом. В данное время ведутся переговоры о принципах отбора матчей для их показа на данных федеральных каналах. О достигнутых договоренностях мы сможем сообщить позднее", - сказала Канделаки.

"Финансовые аспекты данной сделки мы не комментируем, но готовы сообщить, что согласованная стоимость покупки отличается от тех цифр, которые озвучивали некоторые "от анонимного источника", - отметила генеральный продюсер "Матч ТВ".

По словам Канделаки, "Матч ТВ" готовился заранее к полномасштабному показу всего объема матчей Кубка конфедераций. "Телезрители "Матч ТВ" увидят в эфире и сами трансляции, и сопровождающий их околоспортивный контент. Студии "Матч ТВ", запланированные во всех городах нашей страны, принимающих игры Кубка конфедераций, готовы будут принять всех гостей эфира, а комментаторы и эксперты "Матч ТВ" будут сообщать самую актуальную информацию в режиме реального времени", - сказала она.

"Благодарим всех за продуктивный процесс переговоров. Также благодарим многие СМИ за корректную и взвешенную позицию в освещении непростого переговорного процесса", - отметила Канделаки.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

О переговорах российского ТВ и ФИФА

Ранее сообщалось, что права на показ Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года входят в один пакет. Первоначально Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. 

По данным агентства Bloomberg, тогда ФИФА запросила у российского телевидения около $120 млн. При этом в конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости. 

За показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

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