Президент ХК "Витязь" опроверг информацию об объединении его клуба с московским "Динамо"

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент подольского "Витязя" Михаил Головков опроверг информацию, что его клуб может объединиться с другой командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - московским "Динамо". Об этом он сообщил ТАСС.

В среду издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой Головков и первый вице-президент КХЛ Александр Медведев могут стать новыми руководителями бело-голубых. В пятницу портал "Бизнес Online" сообщил, что "Витязь" может объединиться с "Динамо".

"Это слухи, они ими и остаются. Мне нечего комментировать по объединению "Динамо" и нашего клуба. "Витязь" начнет следующий сезон КХЛ в качестве отдельного клуба", - сказал Головков.

В прошедшем сезоне "Витязь" впервые в истории пробился в плей-офф КХЛ.