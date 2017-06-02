Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ХК "Витязь" опроверг информацию об объединении его клуба с московским "Динамо"

Спорт
2 июня, 13:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам Михаила Головка, "Витязь" начнет следующий сезон КХЛ в качестве отдельного клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Головков

Михаил Головков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент подольского "Витязя" Михаил Головков опроверг информацию, что его клуб может объединиться с другой командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - московским "Динамо". Об этом он сообщил ТАСС.

В среду издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой Головков и первый вице-президент КХЛ Александр Медведев могут стать новыми руководителями бело-голубых. В пятницу портал "Бизнес Online" сообщил, что "Витязь" может объединиться с "Динамо".

"Это слухи, они ими и остаются. Мне нечего комментировать по объединению "Динамо" и нашего клуба. "Витязь" начнет следующий сезон КХЛ в качестве отдельного клуба", - сказал Головков.

В прошедшем сезоне "Витязь" впервые в истории пробился в плей-офф КХЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
5
Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
Темы дня
Загрузка...
Реклама