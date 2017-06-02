Президент ХК "Витязь" опроверг информацию об объединении его клуба с московским "Динамо"

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МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент подольского "Витязя" Михаил Головков опроверг информацию, что его клуб может объединиться с другой командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - московским "Динамо". Об этом он сообщил ТАСС.
В среду издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой Головков и первый вице-президент КХЛ Александр Медведев могут стать новыми руководителями бело-голубых. В пятницу портал "Бизнес Online" сообщил, что "Витязь" может объединиться с "Динамо".
"Это слухи, они ими и остаются. Мне нечего комментировать по объединению "Динамо" и нашего клуба. "Витязь" начнет следующий сезон КХЛ в качестве отдельного клуба", - сказал Головков.
В прошедшем сезоне "Витязь" впервые в истории пробился в плей-офф КХЛ.