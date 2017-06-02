Мутко: Россия купила права на показ Кубка конфедераций гораздо дешевле $120 млн

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российские телеканалы приобрели права на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года гораздо дешевле $120 млн. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, что матчи Кубка конфедераций по футболу в России будут транслироваться на Первом канале и "Матч ТВ", договоренности с Международной федерацией футбола (ФИФА) достигнуты.
"Это не $120 миллионов, а гораздо меньше. Пока (купили права) только на Кубок конфедераций", - сказал Мутко.
Ранее сообщалось, что права на показ Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года входят в один пакет. Первоначально Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА.
По данным агентства Bloomberg, тогда ФИФА запросила у российского телевидения около $120 млн. При этом в конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости.
За показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.