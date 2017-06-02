Дегтярев призвал уделить внимание безопасности спортивных сооружений некапитального типа

Беленов: приезд Мутко к сборной России добавил футболистам положительных эмоцийСпорт 2 июня, 14:42
Количество стран-участниц и регионов на Российско-Китайском ЭКСПО выросло на 50% в 2017 г.Новости Урала 2 июня, 14:37
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. ОнлайнЭкономика и бизнес 2 июня, 14:28
Комитет Совфеда одобрил кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООНПолитика 2 июня, 14:27
Лучшие издательские проекты и книги объявят на книжном фестивале "Красная площадь"Новости агентства 2 июня, 14:25
В России проходит конкурс возрождения культурного достоянияСоциальная ответственность 2 июня, 14:22
Индексация зарплат не охваченных "майскими указами" бюджетников потребует 200 млрд рублейЭкономика и бизнес 2 июня, 14:14
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет при информационной поддержке ТАССНовости агентства 2 июня, 14:13
Дегтярев призвал уделить внимание безопасности спортивных сооружений некапитального типаСпорт 2 июня, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал министра спорта РФ Павла Колобкова уделить внимание безопасности спортивных сооружений некапитального типа после прошедшего 29 мая шквального ветра в Москве и области. Об этом говорится в письме Дегтярева на имя Колобкова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
"Хотелось бы обратить внимание на потенциальную опасность, которую представляют отдельные спортивные сооружения некапитального типа, в частности быстровозводимые воздухоопорные конструкции для занятий теннисом, футзалом и пр., - говорится в заявлении. - Одна из таких конструкций - теннисный центр в Москве - 29 мая оказалась в эпицентре стихии: кадры любительской съемки зафиксировали, как порывом ветра купол буквально разорвало изнутри. Считаю, в условиях участившихся природных катаклизмов огромной разрушительной силы на всей территории страны необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности объектов жилой и сопутствующей инфраструктуры, в данном случае - устойчивости спортивных сооружений. Предлагаю полностью отказаться от возведения в регионах Российской Федерации новых воздухоопорных конструкции, поскольку их ненадежность подтверждена достаточно наглядно, в свою очередь, уже введенные в эксплуатацию сооружения подобного формата постепенно заменить более устойчивыми капитальными строениями".
В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять - в Москве и пять - в области, пострадали около 200 человек.
По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.