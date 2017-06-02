Дегтярев призвал уделить внимание безопасности спортивных сооружений некапитального типа

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал министра спорта РФ Павла Колобкова уделить внимание безопасности спортивных сооружений некапитального типа после прошедшего 29 мая шквального ветра в Москве и области. Об этом говорится в письме Дегтярева на имя Колобкова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Хотелось бы обратить внимание на потенциальную опасность, которую представляют отдельные спортивные сооружения некапитального типа, в частности быстровозводимые воздухоопорные конструкции для занятий теннисом, футзалом и пр., - говорится в заявлении. - Одна из таких конструкций - теннисный центр в Москве - 29 мая оказалась в эпицентре стихии: кадры любительской съемки зафиксировали, как порывом ветра купол буквально разорвало изнутри. Считаю, в условиях участившихся природных катаклизмов огромной разрушительной силы на всей территории страны необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности объектов жилой и сопутствующей инфраструктуры, в данном случае - устойчивости спортивных сооружений. Предлагаю полностью отказаться от возведения в регионах Российской Федерации новых воздухоопорных конструкции, поскольку их ненадежность подтверждена достаточно наглядно, в свою очередь, уже введенные в эксплуатацию сооружения подобного формата постепенно заменить более устойчивыми капитальными строениями".

В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять - в Москве и пять - в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.