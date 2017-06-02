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Беленов: приезд Мутко к сборной России добавил футболистам положительных эмоций

Спорт
2 июня, 14:42 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Вице-премьер прилетел в пятницу в Австрию, где национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор перед Кубком конфедераций

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Александр Беленов

Александр Беленов

© Артем Коротаев/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Приезд вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко в расположение сборной России добавил игрокам команды положительных эмоций. Об этом журналистам заявил российский вратарь Александр Беленов.

Мутко прилетел в пятницу в Австрию, где сборная России проводит учебно-тренировочный сбор под руководством главного тренера Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций, и посетил тренировку команды. Сборная будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии.

"Непосредственно о сборной Венгрии поговорим ближе к матчу. Подготовка идет по плану, хорошие условия, хорошая погода, отличные поля, все работают с хорошим настроением. Конечно, Виталий Мутко вызывает положительные эмоции, пока не успели с ним поговорить, наверное, позже он нам что-то скажет, но пока успели только поздороваться. Что касается тренировок вратарей: много современного в упражнениях, те же очки, в которых раньше мне не приходилось заниматься, все это интересно и пойдет нам на пользу", - сказал Беленов.

"Я бы не стал сравнивать тренировки Черчесова и Семака (главного тренера "Уфы") - они разные, - отметил вратарь. - На сборе в первые дни нам было нелегко, нагрузки были приличные, но, думаю, ближе к игре они станут меньше. Никакого секрета в отражении пенальти у меня нет, хорошо, что так получается, и я не считаю, что пенальти - это лотерея. Для вратаря 11-метровый удар, естественно, сложнее, но в плане психологии - легче, потому что, если ты отобьешь, ты герой, если нет, то ничего страшного".

"Как отбить пенальти от Криштиану Роналду? Пока думать об этом рано, сначала мне нужно попасть в окончательный список команды (на Кубок конфедераций), потом выйти на поле, а уже потом буду думать о Роналду. Естественно, Акинфеев давно в сборной у него огромный опыт, и, конечно, он является одним из лидеров команды. Думаю, что для вратарей нет особой разницы, играет команда в три защитника, в четыре или в пять, главное, чтобы меньше пропускали, а все остальное - условности", - добавил футболист.

9 июня сборная России проведет контрольный поединок в Москве против чилийцев. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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