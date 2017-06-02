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Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

Спорт
2 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Нападающий сборной России заявил, что не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не примет участия в Кубке конфедераций - 2017. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу форвард пропустил тренировку сборной и покинул расположение команды.

"Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья, - сказал Дзюба. - Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места".

"В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале, - отметил врач сборной Эдуард Безуглов. - Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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