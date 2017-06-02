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Семин заявил о желании продолжить работу главным тренером "Локомотива"

Спорт
2 июня, 15:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В минувшем сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка России и получили право выступить в Лиге Европы

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Юрий Семин хочет продолжить работу на посту главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив", об этом он сообщил ТАСС.

Семин в четвертый раз в карьере возглавил "Локомотив" в августе 2016 года, подписав однолетний контракт.

"Я свое желание продолжать работу официально обозначил. А вопрос о моем дальнейшем будущем нужно задавать Анатолию Мещерякову (председатель совета директоров "Локомотива" - прим. ТАСС)", - сказал 70-летний специалист.

Заседание совета директоров "Локомотива" состоится на следующей неделе. Ранее Мещеряков сообщил, что вопрос возможной смены главного тренера команды в повестке заседания не значится.

В минувшем сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка России и получили право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии. Семин возглавлял "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 годах.

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