Орлов: Дзюбе нужно до конца залечить травму, его цель - чемпионат мира

Орлов: Дзюбе нужно до конца залечить травму, его цель - чемпионат мираСпорт 2 июня, 16:14
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МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба должен пройти углубленное медицинское обследование, чтобы выявить причины травмы и подготовиться к главной цели - чемпионату мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал телекомментатор Геннадий Орлов.
В пятницу стало известно, что 28-летний Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций из-за проблем со здоровьем.
"Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену - есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры", - поделился мнением Орлов.
"Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное - выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт", - добавил он.
"Как я понимаю, главная его цель - чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону", - резюмировал Орлов.
В пятницу национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова провела очередную тренировку на сборе в Австрии, в которой Дзюба не принимал участия. Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующая товарищеская встреча с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.