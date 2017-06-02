Глушаков: победа в РФПЛ осталась в истории, сейчас мысли только о сборной России

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Победа "Спартака" в чемпионате России по футболу осталась в истории, на данный момент все мысли игроков связаны со сборной страны и предстоящим Кубком конфедераций. Об этом ТАСС заявил полузащитник красно-белых и национальной команды Денис Глушаков.
Сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии. В расширенном составе команды на предстоящий турнир шесть игроков "Спартака", который в прошедшем сезоне впервые за 16 лет стал победителем чемпионата страны.
"Несмотря на то, что празднование чемпионства действительно получилось бурным - праздновали ведь всей страной, - как только переступил порог отеля все клубные дела сразу отошли на второй план, - рассказал Глушаков. - Сейчас все мысли только о национальной команде, победа в чемпионате России осталась в истории, впереди новые вызовы. Кубок конфедераций - хороший турнир, не всем игрокам суждено принять в нем участие. Интересно проверить свои силы, посмотреть на себя перед чемпионатом мира".
Полузащитник поделился мнением о ближайшем сопернике команды - 5 июня сборная проведет контрольную игру с венграми в Будапеште. "На чемпионате Европы в их составе запомнился веселый вратарь, играющий в штанах (Габор Кирай - прим. ТАСС), знаю Балажа Джуджака, который играл у нас в чемпионате. В 2014 году мы уже играли с этой командой товарищеский матч и тогда нам удалось победить", - сказал полузащитник.
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).