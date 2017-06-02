Закрытая крыша арены в Кардиффе не помешает предматчевой церемонии финала Лиги чемпионов

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыть в целях безопасности крышу стадиона "Миллениум" не внесет коррективы в предматчевую церемонию финала Лиги чемпионов. Об этом ТАСС рассказал Андреа Франчизи, генеральный менеджер компании Filmmaster Events, которая готовит шоу.

Крыша стадиона в Кардиффе во время финального матча Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" будет закрыта по причине того, что УЕФА опасается оснащенных взрывчатым веществом дронов, которые могут быть использованы террористами.

"Крыша будет закрыта, причем не только на время церемонии, но и на время всего матча. Это сделано в целях безопасности. Но на церемонии это никак не скажется, в связи с закрытием крыши у нас не произошло никаких изменений", - сказал Франчизи.

Великобритания после недавнего теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек, только на этой неделе понизила уровень террористической угрозы.

Встреча между "Реалом" и "Ювентусом" пройдет 3 июня. Финал Лиги чемпионов впервые пройдет при закрытой крыше стадиона.

На предматчевой церемонии финала Лиги чемпионов выступит группа Black Eyed Peas ("Блэк айд пиз").