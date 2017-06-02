Мутко: Дзюба не может играть на максимуме, ему нужно заняться здоровьем

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не может тренироваться и выкладываться на играх по максимуму из-за травмы, ему необходимо заняться восстановлением. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В пятницу стало известно, что 28-летний Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

"Артем не может играть максимально, если он в таком состоянии, то ничего уже не сделаешь, здоровье есть здоровье. Конечно, лучше, когда есть конкуренция, когда больше выбор (игроков), но так сложилось. Но у нас есть команда, она продолжает готовиться. Будем работать", - сказал Мутко.

"Он профессиональный спортсмен и сейчас не имеет возможности играть на максимальном уровне. Ему сейчас надо заниматься здоровьем. Команда готовится к старту (Кубка конфедераций), работаем с теми, кто в оптимальном состоянии здоровья, для этого и приглашали футболистов на сбор", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

Перед турниром сборная России проведет товарищеские матчи с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).