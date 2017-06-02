Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глушаков: матч с новозеландцами станет не менее сложным, чем остальные в группе

Спорт
2 июня, 17:03 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Полузащитник также отметил, что пока рано оценивать нынешнюю сборную России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Егор Алеев/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч с новозеландцами на Кубке конфедераций будет для сборной России по футболу таким же сложным, как с мексиканцами и португальцами. Об этом ТАСС заявил полузащитник "Спартака" и национальной команды Денис Глушаков.

Сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии. Соперниками команды по группе А станут новозеландцы (17 июня, Санкт-Петербург), португальцы (21 июня, Москва) и мексиканцы (24 июня, Казань).

"У нас часто так бывает, что некоторые соперники для нас кажутся проходными, так было и на чемпионатах Европы с греками, чехами, словаками, на чемпионате мира нам достался якобы "какой-то Алжир", корейцы. Всех мы должны были проходить, но в футбол играют люди, и их нужно обыграть не на бумаге, а на поле, - отметил Глушаков. - Думаю, что в игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией, там играют такие же профессиональные футболисты, которые будут желать победы".

Смотрите также
Денис Глушаков

Глушаков: победа в РФПЛ осталась в истории, сейчас мысли только о сборной России

"Взять, например, сборную Исландии, которую по большому счету никто знать не знал, а они показали всем на чемпионате Европы, что могут играть в футбол и добиваться больших результатов, - продолжил собеседник агентства. - Футбол в мире выровнялся, и это не просто слова, это данность. Даже если в какой-то маленькой стране живет небольшое количество человек, это не значит, что там нет хороших футболистов. Если ты не бегаешь или не выполняешь установки тренера, то не будешь прогрессировать и никогда не добьешься побед; надо отдавать всего себя на поле ради успеха и результата, по-другому просто невозможно".

"Часто люди воспринимают наших соперников не совсем правильно: тот же Алжир, или Новая Зеландия, или Албания. Вы посмотрите, в каких клубах играют их футболисты, и все сразу станет ясно", - заключил Глушаков, отметив, что сборная настраивается на победу в предстоящем турнире.

Главное, чтобы горели глаза

Полузащитник отметил, что пока рано оценивать нынешнюю сборную. "В каждом поколении сборной России были хорошие игроки, которые добивались каких-то результатов - с одними выходили на чемпионат мира, на котором долго не играли, с другими брали бронзовые медали чемпионата Европы. Нынешней сборной тяжело дать оценку, так как мы пока не проводили официальных игр, поколение футболистов в какой-то степени сменилось, самое главное - чтобы у всех горели глаза, я за это переживаю. Если переживать будут все и биться на поле друг за друга, то нам будет не стыдно смотреть болельщикам в глаза", - сказал он.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Южмаш" подписал контракт на 12 ракет для "Морского старта"
2
Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье и других регионах центра России
3
Пожарные локализовали возгорание в подвале воинской части на юго-западе Москвы
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
7
Украинские военные заявили о занятии новых позиций в "серой зоне" Донбасса
Темы дня
Загрузка...
Реклама