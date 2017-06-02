Глушаков: матч с новозеландцами станет не менее сложным, чем остальные в группе

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч с новозеландцами на Кубке конфедераций будет для сборной России по футболу таким же сложным, как с мексиканцами и португальцами. Об этом ТАСС заявил полузащитник "Спартака" и национальной команды Денис Глушаков.

Сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии. Соперниками команды по группе А станут новозеландцы (17 июня, Санкт-Петербург), португальцы (21 июня, Москва) и мексиканцы (24 июня, Казань).

"У нас часто так бывает, что некоторые соперники для нас кажутся проходными, так было и на чемпионатах Европы с греками, чехами, словаками, на чемпионате мира нам достался якобы "какой-то Алжир", корейцы. Всех мы должны были проходить, но в футбол играют люди, и их нужно обыграть не на бумаге, а на поле, - отметил Глушаков. - Думаю, что в игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией, там играют такие же профессиональные футболисты, которые будут желать победы".

"Взять, например, сборную Исландии, которую по большому счету никто знать не знал, а они показали всем на чемпионате Европы, что могут играть в футбол и добиваться больших результатов, - продолжил собеседник агентства. - Футбол в мире выровнялся, и это не просто слова, это данность. Даже если в какой-то маленькой стране живет небольшое количество человек, это не значит, что там нет хороших футболистов. Если ты не бегаешь или не выполняешь установки тренера, то не будешь прогрессировать и никогда не добьешься побед; надо отдавать всего себя на поле ради успеха и результата, по-другому просто невозможно".

"Часто люди воспринимают наших соперников не совсем правильно: тот же Алжир, или Новая Зеландия, или Албания. Вы посмотрите, в каких клубах играют их футболисты, и все сразу станет ясно", - заключил Глушаков, отметив, что сборная настраивается на победу в предстоящем турнире.

Главное, чтобы горели глаза

Полузащитник отметил, что пока рано оценивать нынешнюю сборную. "В каждом поколении сборной России были хорошие игроки, которые добивались каких-то результатов - с одними выходили на чемпионат мира, на котором долго не играли, с другими брали бронзовые медали чемпионата Европы. Нынешней сборной тяжело дать оценку, так как мы пока не проводили официальных игр, поколение футболистов в какой-то степени сменилось, самое главное - чтобы у всех горели глаза, я за это переживаю. Если переживать будут все и биться на поле друг за друга, то нам будет не стыдно смотреть болельщикам в глаза", - сказал он.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.