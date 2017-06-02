ОКР поможет ФГСР найти средства на тестирование гребцов из внебюджетных источников

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский комитет России (ОКР) в ежедневном режиме работает над решением непростой финансовой ситуации, в которую попала Федерация гребного спорта России (ФГСР) в связи с дополнительными затратами на тестирование российских спортсменов, и поможет организации найти средства для решения этой проблемы из внебюджетных источников. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Глава ФГСР Алексей Свирин сообщил ранее, что Международная федерация гребного спорта (FISA) не стала уменьшать сумму в €50 тысяч, которую она потребовала на дополнительное антидопинговое тестирование российских спортсменов 15 марта. Таких денег у ФСГР нет, а времени на решение вопроса немного - до чемпионата мира.

"Мы сообща работаем над этим вопросом практически в ежедневном режиме, - сообщил Поздняков. - Ситуация непростая, и решения будут непростыми, поскольку это проблема комплексного характера. Бюджетные средства на это тратить нельзя, поэтому надо стараться решать вопрос за счет внебюджетных источников".

Ранее FISA подготовила критерии по допуску российских спортсменов к международным стартам. Она потребовала от ФГСР до 1 марта предоставить список спортсменов, которые могут выступить на взрослом и молодежном чемпионатах мира, а также на чемпионате Европы. Эти спортсмены должны иметь результаты всех антидопинговых тестов с 1 января 2013 года. FISA рассмотрит список и примет дальнейшие решения.

Спортсмены с неудовлетворительными результатами тестов не будут допущены к участию в международных соревнованиях. После выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, согласно которому более 1000 российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям в период с 2011 по 2015 год, FISA провела перепроверку тестов российских гребцов с 2011 года.

Чемпионат мира по академической гребле пройдет с 24 сентября по 2 октября в США.