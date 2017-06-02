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Бесплатные автобусы для болельщиков запустят в Сочи в дни Кубка конфедераций

Спорт
2 июня, 18:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, июня. /ТАСС

Автобусы будут курсировать только в дни матчей по маршруту Аэропорт Сочи - санаторий "Известия" - пансионат "Светлана" - ж/д вокзал "Сочи" с интервалом от 3 до 25 минут

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СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Бесплатные автобусы для болельщиков будут курсировать от вокзала и аэропорта Сочи к месту проведения матчей Кубка конфедераций по футболу. Въезд на личном автотранспорте в Олимпийский парк и в район стадиона "Фишт" с 17 по 30 июня будет закрыт, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

"С 17 по 30 июня все парковки Олимпийского парка будут закрыты, добраться туда можно будет только на общественном транспорте. Также болельщики смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой S", - говорится в сообщении.

Автобусы будут курсировать только в дни матчей по маршруту Аэропорт Сочи - санаторий "Известия" - пансионат "Светлана" - ж/д вокзал "Сочи" с интервалом от 3 до 25 минут.

Количество электропоездов и рейсовых автобусов к месту проведения матчей также будет увеличено. "При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона "Фишт" и обратно на маршрутах спортивных соревнований (57, 57к, 100, 124с, 125с, 135) будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком", - отметили в мэрии.

Кубок конфедераций пройдет в РФ с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут матчи Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня). Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

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