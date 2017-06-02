Буффон не воспринимает финал Лиги чемпионов как противостояние с Роналду за "Золотой мяч"

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не рассматривает предстоящий финал Лиги чемпионов с испанским "Реалом" как очное противостояние с форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Об этом Буффон заявил на пресс-конференции накануне матча.

В последнее время в прессе появились сообщения, что 39-летний Буффон получит "Золотой мяч" - приз лучшему игроку мира, если выиграет Лигу чемпионов. До этого подобной чести удостаивался только один вратарь - советский футболист Лев Яшин.

"Я понимаю журналистов, им нужны интересные истории, поскольку это их работа. Но я и Роналду играем совершенно разные роли: моя задача защищать, его - атаковать. Мне приятно, что пресса преподносит предстоящий матч как мое противостояние с Роналду, но это далеко не самое главное. И, если честно, я стараюсь не обращать внимания на разговоры о "Золотом мяче", сейчас я не очень в этом заинтересован", - сказал Буффон.

Кроме того, итальянский голкипер считает, что ему необязательно настаиваться специально на противостояние с Роналду, который сейчас с десятью голами идет на втором месте в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. "Мне уже 39 лет, и мне нечему учиться с психологической точки зрения. Главное - это учиться сохранять мотивацию и желание побеждать, в том числе и у игроков, которые тебя окружают. В этом смысле такие игроки, как Роналду или мой партнер по команде Дани Алвес, являются хорошими примерами футболистов, которым не приедаются победы", - отметил он.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня.