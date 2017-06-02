Собянин: разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Лужники" подписано

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Большая спортивная арена "Лужники" получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию)", - сказал Собянин в эфире телеканала "Москва 24".