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Первый канал не планирует показывать матчи сборной России с венграми и чилийцами

Спорт
2 июня, 19:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Данные встречи, которые пройдут 5 и 9 июня, станут для подопечных Станислава Черчесова подготовительными к Кубку конфедераций

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Александр Файфман

Александр Файфман

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трансляций товарищеских матчей сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили нет в планах Первого канала. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

"Мы не планируем показ этих матчей", - сказал Файфман.

Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами - 9 июня в Москве. Данные встречи станут для подопечных Станислава Черчесова подготовительными к Кубку конфедераций. Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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