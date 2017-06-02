Российские волейболистки победили команду Греции в отборе чемпионата мира

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Волейболистки сборной России одержали победу над командой Греции в третьем матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча завершилась со счетом 3-1. Турнир группы А проходит в Хорватии.
После трех матчей россиянки возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. Команда, которая займет по итогам этапа первое место, получит право выступить на чемпионате мира, занявшая второе место продолжит борьбу в третьем отборочном турнире. Следующую встречу сборная России проведет 3 июня против команды Венгрии.
Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.