Бывший генменеджер ХК "Авангард" Анатолий Бардин скончался на 62-м году жизни

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ОМСК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывший генеральный менеджер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Анатолий Бардин скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что Бардин скончался после продолжительной болезни.
"Во времена его руководства омский клуб добился самых высоких спортивных результатов в своей истории: завоевал золотые медали чемпионата страны. Этот неравнодушный человек и его заслуги навсегда останутся в сердцах наших преданных болельщиков", - говорится в сообщении.
Бардин в свое время пригласил в команду чешского тренера Ивана Глинку, чешских хоккеистов Яромира Ягра, Павла Патеру, Мартина Прохазку и Томаша Власака. Из "Авангарда" Бардин ушел в 2011 году.