Кузнецова вышла в 1/8 финала Roland Garros

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над китаянкой Чжан Шуай в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 в пользу россиянки, "посеянной" на турнире под восьмым номером.

Соперницей Кузнецовой в следующем раунде станет победительница матча между датчанкой Каролин Возняцки (11) и американкой Кэтрин Картан Беллис.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.