Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Передача арены в Петербурге не обсуждалась на встрече с новым директором "Зенита"

Спорт
2 июня, 21:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/.  Передача стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") на Крестовском острове не обсуждалась на первой встрече с новым директором футбольного клуба "Зенит" Сергеем Фурсенко. Об этом сообщил журналистам губернатор города Георгий Полтавченко в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ).

"Вопрос о передаче нового стадиона мы не обсуждали. Мы обсуждали вопросы и подписали концессию на объекты в районе муниципального образования Гражданка, которое "Зенит" обязуется реконструировать и восстановить для подготовки юных футболистов", - сказал он.

По его словам, вопрос передачи по стадиону почти решен. "В целом вопрос решен (концессии по стадиону "Санкт-Петербург". - Прим. ТАСС). Остались чисто технические моменты. Думаю, мы о них расскажем, когда придет время", - добавил он. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил ТАСС, что концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года.

Смотрите также

Смольный: все претензии к стадиону "Санкт-Петербург" устранены

Власти Петербурга рассматривают заявку о строительстве резервной арены для ФК "Зенит"

Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе. Арена примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.

О назначении Фурсенко председателем правления и президентом "Зенита" было объявлено 26 мая. Ранее он занимал пост президента "Зенита" с января 2006 года по март 2008-го. В период работы Фурсенко петербургский клуб выиграл чемпионат России 2007 года и Суперкубок страны - 2008, а через некоторое время после его ухода - Кубок УЕФА-2007/2008 и Суперкубок УЕФА-2008. С января 2010-го по июль 2012 года Фурсенко являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция не обнаружила посторонних лиц в квартире журналистки "Новой газеты" Костюченко
2
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
3
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске
4
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
5
Эксперт: Роскосмос принял решение о возвращении на Байконур по экономическим соображениям
6
Московское УФАС возбудила дело на Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама