Передача арены в Петербурге не обсуждалась на встрече с новым директором "Зенита"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Передача стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") на Крестовском острове не обсуждалась на первой встрече с новым директором футбольного клуба "Зенит" Сергеем Фурсенко. Об этом сообщил журналистам губернатор города Георгий Полтавченко в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ).
"Вопрос о передаче нового стадиона мы не обсуждали. Мы обсуждали вопросы и подписали концессию на объекты в районе муниципального образования Гражданка, которое "Зенит" обязуется реконструировать и восстановить для подготовки юных футболистов", - сказал он.
По его словам, вопрос передачи по стадиону почти решен. "В целом вопрос решен (концессии по стадиону "Санкт-Петербург". - Прим. ТАСС). Остались чисто технические моменты. Думаю, мы о них расскажем, когда придет время", - добавил он. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил ТАСС, что концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года.
Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе. Арена примет четыре встречи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.
О назначении Фурсенко председателем правления и президентом "Зенита" было объявлено 26 мая. Ранее он занимал пост президента "Зенита" с января 2006 года по март 2008-го. В период работы Фурсенко петербургский клуб выиграл чемпионат России 2007 года и Суперкубок страны - 2008, а через некоторое время после его ухода - Кубок УЕФА-2007/2008 и Суперкубок УЕФА-2008. С января 2010-го по июль 2012 года Фурсенко являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).
ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.