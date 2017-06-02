Серхио Рамос считает равными шансы "Ювентуса" и "Реала" на победу в финале Лиги чемпионов

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КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Шансы мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" на победу в финале футбольной Лиги чемпионов являются равными. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан испанской команды Серхио Рамос.
Финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня. Оба клуба в нынешнем сезоне выиграли национальные чемпионаты.
"В каждом финале все начинается со счета 0:0, и победа в чемпионате не дает нам преимущества перед завтрашней игрой. Конечно, команда рада этой победе, поскольку мы сумели достигнуть своей цели, но завтра нас ждет сложная игра. С моей точки зрения, шансы на победу у каждой из команд - 50 на 50", - сказал Рамос.
"Нам противостоит очень сильный соперник. Для нас это еще одна возможность показать, что мы великолепная команда, мы очень мотивированы. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить трофей у себя", - отметил он.
"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов, еще ни одному клубу не удавалось выиграть Лигу чемпионов два года подряд.