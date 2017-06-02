Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В 1/8 финала российские спортсмены обыграли австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста со счетом 2-0. Также в четвертьфинал вышла другая российская пара Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, обыгравшие голландцев Александера Брувера и Роберта Меувсена - 2-1.

В соревнованиях среди женщин россиянки Надежда Макрогузова и Екатерина Бирлова завершили борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв бразильянкам Каролине Сальгадо и Марии Антонелли - 1-2.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.