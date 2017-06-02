Зидан: не превзошел бы Роналду по популярности, если бы играл с ним в одно время

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что, если бы он играл в одно время с действующим нападающим команды и ее лучшим бомбардиром Криштиану Роналду, то не превзошел бы его по популярности. Об этом трижды лучший игрок мира заявил на пресс- конференции перед финалом Лиги чемпионов, в котором испанская команда сыграет с туринским "Ювентусом".

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня.

"Он был бы более звездным игроком, без сомнений, - ответил Зидан на вопрос, кто был бы популярнее, играй Роналду с ним в одно время. - Все дело в том, что на его счету множество голов, это в футболе гораздо важнее. Да, у меня в карьере тоже было несколько важных голов, но все-таки не так много. Моя позиция на поле этого не предполагала".

Зидан, который в бытность игроком, выступал и за "Реал", и за "Ювентус", также отметил значимость Роналду для мадридской команды. "Он отличный человек и всегда переживает за партнеров по команде. Настоящий профессионал, что отмечают многие люди. Он все время хочет достичь большего, что дает поддержку команде и мне лично, он был рожден лидером", - отметил француз.

Говоря о предстоящем финале, Зидан заявил, что шансы "Реала" и "Ювентуса" на победу равны. "Мы не фавориты, это финал, всего одна игра, в которой может произойти все что угодно. Шансы 50 на 50", - отметил он.

"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов, еще ни одному клубу не удавалось выиграть турнир два года подряд.