Легкоатлетка Клишина победила на турнире в Инсбруке

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина победила на турнире в австрийском Инсбруке Golden Roof Challenge. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 6,48 метра.
Второе место заняла украинка Кристина Гришутина (6,31), третье - Сара Лаггер из Австрии (6,13).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск получили более 10 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.