Россиянин Шибаев не смог выйти в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Шибаев проиграл китайцу Фаню Чжэндуну в матче 1/16 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу китайца. Ранее Шибаев и Кирилл Скачков в четвертьфинале парного турнира уступили южнокорейцам Юн Сик Чжуну и Сан Су Ли - 1-4.

Российские спортсмены завершили выступление на турнире.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.