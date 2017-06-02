Легкоатлетка Клишина сообщила о получении визы для участия в ЧМ-2017 в Лондоне

ИНСБРУК /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина получила британскую визу для участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет в августе в Лондоне. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я уже получила визу, это был долгий процесс, у меня также, как у всех, - сказала Клишина. - Думала, сделаю быстрей, решила сделать это заранее, делала это в Америке, знала, что в Европе у меня просто не будет так много времени, чтобы я могла отдать паспорт на три недели. Выдохнула, когда получила".

Также спортсменка оценила свое выступление на турнире в австрийском Инсбруке, где в пятницу Клишина одержала победу, показав результат 6,48 м. Россиянка выступала под нейтральным флагом.

"Если говорить о цифрах, то, конечно, недовольна, потому что все-таки хочется всегда улучшать свой предыдущий результат. Но здесь приходится ссылаться на дорожку, я прыгала на улице всего в третий раз в жизни, и это сильно отличается по ощущениям от стадиона. Приходится привыкать, но за шесть попыток ты не успеваешь это сделать, тем более было немного прохладно, и это, конечно, тоже влияет. Обычно соревнования длятся час, а здесь было три часа, здесь не так много места, чтобы двигаться, и мышцы просто охлаждаются", - отметила россиянка.

Кроме того, Клишина рассказала о том, в какой форме пребывает в настоящее время. "Болячки всегда есть, моя хроническая болячка - этой мой ахилл, он при холоде чувствует себя еще хуже. Но в целом у меня хорошая форма. Просто у меня еще проходит акклиматизация, я только прилетела из Юджина (США), с которым разница в десять часов. Состояние еще немножко, скажем так, прибивающее к земле, надеюсь, на следующих соревнованиях - в Осло - будет лучше, буду стараться", - сказала легкоатлетка.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск получили более 10 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.