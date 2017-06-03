"Реал" и "Ювентус" сыграют в финале Лиги чемпионов в Кардиффе

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КАРДИФФ /Великобритания/, 3 июня. /ТАСС/. Финал главного клубного турнира европейского футбола пройдет в столице Уэльса, как и 19 лет назад в решающем матче Лиги чемпионов сойдутся мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Встреча команд пройдет в субботу на "Миллениуме" - главной спортивной арене Кардиффа, которая является самым вместительным в мире крытым стадионом (74,5 тысячи человек) с естественным газоном. Не исключено, что матч может установить новый рекорд посещаемости арены, поскольку "Реал" и "Ювентус" относятся к числу наиболее популярных и титулованных клубов мира.
Букмекеры не отдают явного предпочтения одной из команд, однако согласно котировкам у "Реала" все-таки больше шансов на победу. Об этом говорят и статистические показатели. Так, испанская команда вышла в финал Лиги чемпионов уже в третий раз за последние четыре года, и пока ни разу не уступила своему сопернику по решающему матчу. Более того, "Реал" победил во всех пяти финалах Лиги чемпионов, в которых принимал участие.
Всего же на счету "Реала", с учетом побед в Кубке чемпионов, который предшествовал нынешнему формату турнира, 11 титулов лучшего клуба в Европе.
"Ювентус", в свою очередь, шесть раз уступал в финалах, что является антирекордом турнира. Уступил он и в финале 1998 года, тогда одолеть туринцев "Реалу" позволил единственный гол во встрече, автором которого стал Предраг Миятович. Примечательно, что нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в той встрече представлял итальянский клуб. Последний раз "Ювентус" одержал победу в главном клубном турнире Европы в 1996 году.
Буффон против Роналду
В пользу "Ювентуса" говорит тот факт, что еще ни одному клубу не удавалось выиграть дважды подряд Лигу чемпионов, которая пришла на смену Кубку чемпионов в 1992 году. Кроме того, итальянская команда в нынешнем розыгрыше турнира еще не потерпела ни одного поражения, пропустив в общей сложности только три мяча.
Другое дело, что на этот раз "Ювентусу" будет противостоять команда, обладающая самой результативной атакой в нынешней Лиге чемпионов. "Реал" забивал в каждом из своих предыдущих 64 матчей, так что прославленному голкиперу туринского клуба Джанлуиджи Буффону будет крайне непросто остановить все удары в его ворота.
Тем более что в составе "Реала" сыграет один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду, для которого нынешний финал Лиги чемпионов станет четвертым в карьере. Команда португальца уступила в одном из них (в 2009 году "Манчестер Юнайтед" проиграл "Барселоне"), причем впервые он стал победителем турнира еще в 2008 году составе "Манчестер Юнайтед", победив в серии пенальти в финале, который проходил в Москве.
Роналду в нынешней Лиге чемпионов забил десять мячей, что на один гол меньше, чем у его главного персонального конкурента последних лет - нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Если он сделает дубль, то пятый год подряд станет лучшим снайпером турнира.
Поможет в этом португальцу Гарет Бэйл, который успел восстановиться от травмы и готов сыграть в предстоящем финале. Для Бэйла этот матч будет особенным и по той причине, что пройдет в родном для валлийца городе.
Безопасность
Впервые финал Лиги чемпионов будет сыгран при закрытой крыше стадиона. На такой шаг организаторы матча пошли из соображений безопасности. Великобритания после теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек, только на этой неделе понизила уровень террористической угрозы.
Специально к матчу организаторы внедрили дорогостоящую систему распознавания лиц, которая на основе базы данных полиции позволит идентифицировать в толпе представляющих угрозу людей.
Примечательным изменением формата проведения финала, которое напрямую уже не связано с безопасностью, стало решение вручать чемпионский кубок прямо на поле, а не на трибуне, как это происходило в последние годы. Подобным образом в этом сезоне уже был награжден "Манчестер Юнайтед", одержавший победу в финале Лиги Европы. Теперь черед "Ювентуса" или "Реала".
Главным арбитром встречи назначен немец Феликс Брых. Игра начнется в 21:45 мск.