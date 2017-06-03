СМИ: "Зенит" начал переговоры с "Аталантой" о покупке двух футболистов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" начал переговоры с итальянской "Аталантой" о покупке нападающего и защитника. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.

"Зенит" претендует на 29-летнего аргентинского нападающего Алехандро Гомеса и 23-летнего итальянского защитника Андреа Конти.

Гомес выступает за "Аталанту" с 2014 года, куда перешел из харьковского "Металлиста". В составе итальянского клуба форвард, также выступающий на позиции атакующего полузащитника, сыграл 100 матчей и забил 26 голов. Причем в завершившемся чемпионате Италии сезона-2016/17 Гомес сыграл за клуб 37 встреч, в которых забил более половины всех своих голов за команду - 16.

Молодой правый защитник Конти является воспитанником "Аталанты", за основную команду которой выступает с 2013 года, сыграв в чемпионатах Италии 47 матчей и забив 10 голов. С 2010 года Конти привлекается в юношеский и молодежный составы сборной Италии. В минувшем сезоне он провел за "Аталанту" 33 игры в чемпионате Италии и забил восемь мячей.

Также сообщается, что в случае неудачи переговоров с "Аталантой" главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, скорее всего, обратит внимание руководства клуба на приобретение игроков "Интера", среди которых основными претендентами называются защитник Джейсон Мурильо и хавбек Марцело Брозович, с которыми Манчини знаком по совместной работе в клубе из Милана.

1 июня 52-летний Манчини подписал с "Зенитом" контракт на три года с возможностью продления еще на два. На посту главного тренера сине-бело-голубых он сменил румына Мирчу Луческу.