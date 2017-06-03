Видаль и Санчес вошли в окончательный состав сборной Чили на Кубок конфедераций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Чили по футболу объявил окончательный состав команды для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Чили.

В ночь на субботу сборная Чили со счетом 3:0 разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче, который прошел в Сантьяго. Дважды отличился Артуро Видаль, еще один гол забил Аньего Сагал.

После игры тренерский штаб объявил имена 23-х игроков, которые отправятся в Россию для участия в Кубке конфедераций. 9 июня чилийцы сыграют в товарищеском матче против сборной России, а 13-го - против команды Румынии. Первую игру в рамках Кубка конфедераций чилийцы проведут 18 июня против сборной Камеруна в Москве.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Клаудио Браво ("Манчестер Сити", Англия), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тоселли ("Универсидад Католика");

защитники - Энцо Роко ("Крус Асул", Мексика), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Эухенио Менья ("Спорт Ресиф", Бразилия), Франсиско Сильва ("Крус Асул", Мексика), Гари Медель ("Интер", Италия), Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили");

полузащитники - Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад Католика"), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба - "Сельта", Испания);

нападающие - Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Мартин Родригес ("Крус Асул", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Ангьело Сагал ("Хуачипато").

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B вместе с командами Австралии (25 июня), Германии (22 июня) и Камеруна (18 июня).

¡Nómina de #LaRoja para la #ConfedCup!#VamosChile ⚽️ pic.twitter.com/5bSyHRwK9E — Selección Chilena (@LaRoja) 3 июня 2017 г.