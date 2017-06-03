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Скаут "Далласа" заявил, что клубу важно вернуть Ничушкина

Спорт
3 июня, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

По мнению Джо Макдоннелла, Ничушкин может играть на уровне другого российского форварда Евгения Малкина

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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Директор скаутской службы "Далласа" Джо Макдоннелл заявил, что для клуба важно вернуть нападающего Валерия Ничушкина, который провел минувший сезон в команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Слова Макдоннелла приводятся на русскоязычной версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин был задрафтован "Далласом" под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ Ничушкин провел 166 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. Права на форварда в НХЛ принадлежат "Далласу". Однако в 27 лет игрок может получить статус неограниченно свободного агента.

"Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком, - сказал Макдоннелл. - Посмотрите на центрфорварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в плей-офф, Ничушкин может играть так же".

"Все зависит от того, хватит ли у него духа на это. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно", - добавил скаут.

В прошедшем сезоне 22-летний Ничушкин провел за московский клуб 45 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 17 результативных передач.

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