ФИФА: переговоры с российским ТВ по показу Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций © Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает переговоры по передаче прав на показ Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 по футболу в России. Об этом говорится в официальном ответе ФИФА на запрос ТАСС.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что на данный момент переговоры еще продолжаются, - говорится в ответе ФИФА. - Новая информация по теме будет своевременно предоставлена. По этой причине мы не будем давать дополнительные комментарии".

В четверг генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила, что соглашение с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 по футболу на территории России достигнуто.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости. В апреле вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.