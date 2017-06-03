Организаторы: предматчевая церемония финала ЛЧ в Кардиффе станет самой "огненной"

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КАРДИФФ /Великобритания/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Предматчевая церемония финала Лиги чемпионов по футболу в нынешнем году будет сопровождаться наибольшим числом световых эффектов и пиротехнических средств по сравнению с прошлогодними шоу-программами. Об этом ТАСС рассказал Андреа Франчизи, генеральный менеджер компании Filmmaster Events, которая готовит церемонию.
Финальный матч турнира между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" пройдет в Кардиффе 3 июня (начало в 21:45 мск).
"В этом году мы разработали новую сцену, рядом с ней будет расположено множество световых установок, которые будут проецировать изображения на трибуны. Огненное шоу станет еще более эффектным, да и число фейерверков мы значительно увеличили. Все это сделает церемонию более зрелищной", - сказал Франчизи.
На предматчевой церемонии финала Лиги чемпионов выступит группа Black Eyed Peas. Вся церемония должна занять 15 минут.
"Самое сложное - уложиться по времени, - отметил собеседник агентства. - При этом на то, чтобы расчистить поле после церемонии, у нас будет всего две минуты. За этим матчем будет наблюдать множество зрителей по всему миру, поэтому нам необходимо сработать максимально четко. А поскольку на этот раз мы будем использовать сцену с большим числом элементов, нам придется сложнее, чем в прошлом году".
В шоу примут участие порядка 150 человек, так что для защиты травяного покрытия игрового поля будет использовано специальное полотно, которое также будет необходимо демонтировать в кратчайшие сроки. Финал Лиги чемпионов впервые пройдет при закрытой крыше стадиона. Такое решение было принято в целях безопасности.