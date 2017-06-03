Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы: предматчевая церемония финала ЛЧ в Кардиффе станет самой "огненной"

Спорт
3 июня, 11:04 UTC+3 КАРДИФФ корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам генерального менеджера компании Filmmaster Events Андреа Франчизи, самое сложное - уложиться по времени, так как на то, чтобы расчистить поле после церемонии, будет всего две минуты

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАРДИФФ /Великобритания/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Предматчевая церемония финала Лиги чемпионов по футболу в нынешнем году будет сопровождаться наибольшим числом световых эффектов и пиротехнических средств по сравнению с прошлогодними шоу-программами. Об этом ТАСС рассказал Андреа Франчизи, генеральный менеджер компании Filmmaster Events, которая готовит церемонию.

Смотрите также

"Реал" и "Ювентус" сыграют в финале Лиги чемпионов в Кардиффе

Финальный матч турнира между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" пройдет в Кардиффе 3 июня (начало в 21:45 мск).

"В этом году мы разработали новую сцену, рядом с ней будет расположено множество световых установок, которые будут проецировать изображения на трибуны. Огненное шоу станет еще более эффектным, да и число фейерверков мы значительно увеличили. Все это сделает церемонию более зрелищной", - сказал Франчизи.

На предматчевой церемонии финала Лиги чемпионов выступит группа Black Eyed Peas. Вся церемония должна занять 15 минут.

"Самое сложное - уложиться по времени, - отметил собеседник агентства. - При этом на то, чтобы расчистить поле после церемонии, у нас будет всего две минуты. За этим матчем будет наблюдать множество зрителей по всему миру, поэтому нам необходимо сработать максимально четко. А поскольку на этот раз мы будем использовать сцену с большим числом элементов, нам придется сложнее, чем в прошлом году".

В шоу примут участие порядка 150 человек, так что для защиты травяного покрытия игрового поля будет использовано специальное полотно, которое также будет необходимо демонтировать в кратчайшие сроки. Финал Лиги чемпионов впервые пройдет при закрытой крыше стадиона. Такое решение было принято в целях безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР
2
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
3
Глава Пентагона: США не откажутся от военного присутствия в Азии
4
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
5
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама